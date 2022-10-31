МИД РФ выразил протест Нидерландам из-за попытки вербовки военного атташе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Посол Нидерландов в Москве был вызван в МИД РФ в связи с попыткой вербовки британскими спецслужбами российского военного атташе в Гааге. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Ему (послу. – Прим. ред.) был выражен решительный протест в связи с вербовочным подходом к военному атташе посольства России в Гааге 20 октября сего года со стороны представителя разведывательных служб Великобритании. В ходе беседы было подчеркнуто, что подобные провокационные действия неприемлемы", – говорится в сообщении.

Подобные действия противоречат принципам Венской конвенции о дипломатических сношениях и мешают нормальной работе российского диппредставительства, отметили в ведомстве, напомнив, что в последние годы было совершено несколько попыток вербовки дипломатов из РФ.

В 2018 году ЦРУ пыталось завербовать сотрудника постпредства РФ при ОЗХО, в 2019 году в аэропорту Схипхол в Амстердаме попытке вербовки подвергся сотрудник посольства РФ, а в апреле этого года голландские спецслужбы пытались завербовать сразу трех российских дипломатов, которые до этого были объявлены персонами нон грата. А два года назад в автомобиле одного из сотрудников посольства РФ в Гааге обнаружили устройства слежения.

Кроме того, в МИД РФ напомнили, что подобные действия спецслужб сопровождаются публикациями персональных данных российских дипломатов и их семей, голословными обвинениями сотрудников дипмиссий в шпионаже.

"Призываем нидерландские власти воздержаться от таких недружественных действий, ведущих к дальнейшей деградации двусторонних отношений, а также настаиваем на принятии Гаагой исчерпывающих мер с целью недопущения подобных инцидентов в будущем", – подытожили в российском МИД.

Ранее министерство иностранных дел РФ выразило протест в связи с недопуском российской делегации на мероприятие в рамках Инициативы по борьбе с распространением оружия массового поражения. В ведомстве назвали этот шаг недружественным и провокационным, направленным на "изоляцию" России.



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