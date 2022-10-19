Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за нагнетания ситуации с "Чешским домом"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Чешского посла в Москве Витезслава Пивоньку вызвали в МИД РФ ввиду нагнетания ситуации с "Чешским домом", сообщается на сайте министерства.

Дипломат был проинформирован, что РФ пребывает в недоумении из-за непропорциональной реакции и нагнетания ситуации со стороны высших чешских официальных лиц по данному сюжету, который, как уточнили в МИД, в Праге преподносится почти как ключевая проблема.

"Хотели бы подчеркнуть, что ситуация с ограждением примыкающего к "Чешскому дому" земельного участка имеет давнюю историю и никак не связана с нынешним состоянием двусторонних отношений", – заключили в министерстве.

Там уточнили, что решение демонтировать часть внешнего ограждения "Чешского дома" принималось согласно постановлению столичного кабмина от 2 ноября 2012 года.

Ранее посла Франции в Москве вызвали в МИД РФ из-за поставок вооружений Украине. Главе французской дипмиссии указали, что факт поставок оружия Украине противоречит утверждениям Парижа о том, что Франция заинтересована в мирном урегулировании конфликта.



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