Посла РФ вызвали в МИД Молдавии после заявления о нарушении воздушного пространства страны

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Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии из-за якобы нарушения Москвой воздушного пространства страны, сообщает РИА Новости.

В Кишиневе заявили, что над территорией республики пролетели три крылатые ракеты, выпущенные с российских военных кораблей в Черном море. Отмечается, что они проследовали транзитом через территорию государства в районе села Колбасна и города Сороки.

Молдавия в связи с этим требует объяснений с российской стороны. Этот инцидент Кишинев назвал чрезвычайно серьезным и прискорбным, поскольку он вызывает дополнительную напряженность.

Ранее на границе Молдавии ужесточили контроль в отношении тех, кто приезжает из России. Речь идет о молдавских гражданах, которые имеют двойное гражданство и могут быть призваны на службу в РФ. Ужесточение досмотра необходимо для предотвращения попадания в страну людей "с недобрыми намерениями".

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