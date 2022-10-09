Молдавия ужесточила контроль приезжающих из России

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На границе Молдавии ужесточили контроль в отношении тех, кто приезжает из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя парламента республики Игоря Гросу.

Политик объяснил, что речь идет о молдавских гражданах, которые имеют двойное гражданство и могут быть призваны на службу в РФ. Ужесточение досмотра необходимо для предотвращения попадания в страну людей "с недобрыми намерениями", объяснил он.

"Наши органы в области безопасности немного адаптировали протоколы, чтобы быть уверенными, что не прибывают и те, у кого недобрые намерения", – сказал Гросу.

Ранее в МИД Финляндии заявили, что отказ гражданина РФ проходить военную службу в рамках частичной мобилизации не является основанием для предоставления ему убежища.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



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