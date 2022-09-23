Отказ служить в ВС РФ не является поводом для предоставления убежища – МИД Финляндии

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

Отказ гражданина РФ проходить военную службу в рамках частичной мобилизации не является основанием для предоставления ему убежища в Финляндии. Об этом заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.

"Считаю, что отказ от прохождения военной службы в связи с призывом (в России. – Прим. ред.) не является достаточным основанием для того, чтобы запрашивать убежище", – цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что Финляндия ограничит въезд россиянам в страну и выдачу им виз. В канцелярии президента страны сообщили, что такое решение приняли на основании серьезного ущерба международному авторитету Финляндии.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

