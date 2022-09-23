Финляндия ограничит въезд в страну для россиян

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Финляндия ограничит въезд россиянам в страну и выдачу им виз. Соответствующее решение приняли на совместном заседании президента Саули Ниинисте, комитета министров правительства по внешней политике и политике безопасности.

В канцелярии президента Финляндии сообщили, что такое решение приняли на основании серьезного ущерба международному авторитету страны.

Ранее главы МИД стран ЕС договорились о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Так, с 12 сентября, предусмотрена возможность выдачи виз гражданам РФ только для посещения конкретной страны Евросоюза без доступа в шенгенское пространство.

На неформальной встрече также были достигнуты договоренности о том, что граничащие с РФ страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин приняли решение ввести ограничения на поездки россиян с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

