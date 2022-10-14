В МИД РФ направили ноту протеста Швейцарии из-за осквернения памятника

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва направила ноту протеста министерству иностранных дел Швейцарии в связи с осквернением памятника Александру Суворову и его сподвижникам. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По данным министерства, на нижнюю часть мемориала сподвижникам Суворова, которые погибли в ущелье Шолленен при переходе через Альпы в 1799 году, были нанесены две свастики.

В МИД РФ назвали произошедшее вандализмом и выразили глубокое возмущение по факту случившегося. У федерального департамента иностранных дел Швейцарии потребовали принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных лиц.

"Настоятельно призываем швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала, выявление вандалов и их наказание", – говорится в сообщении.

Ранее посла РФ в Братиславе Игоря Братчикова вызвали в министерство иностранных дел Словакии из-за заявления российских дипломатов об уничтожении кладбища русских воинов времен Первой мировой войны. В МИД Словакии заявили, что сообщение об осквернении кладбища является "сфабрикованными обвинениями", которые якобы не имеют под собой фактической основы. В ведомстве также заявили, что Братислава проявляет должный уход и уважение к мемориалам и могилам военных, соблюдая положения соглашения 1995 года.



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