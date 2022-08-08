В Хельсинки демонтировали полученный от СССР памятник "Мир во всем мире"

10:47
Фото: yle.fi
Власти Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный Финляндии Советским Союзом в 1990 году, сообщает "Газета.ру".
Скульптуру подняли с места расположения с помощью тросов и переместили на баржу. Монумент собираются передать на хранение в Художественный музей Хельсинки, затем власти города совместно с культурным учреждением решат его дальнейшую судьбу.
По данным местных СМИ, памятник демонтировали из-за планов по перестройке улицы Хаканиеменранта, которая будет проходить через место, где он ранее находился.
"Мир во всем мире" – бронзовая скульптура высотой 6,5 метра с изображением людей, представляющих разные континенты. Одной рукой они держат мир, украшенный листьями деревьев, а другая сжата в кулак.
Ранее правительство Эстонии приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства.
В июне парламент Латвии принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории страны. Согласно документу, памятник освободителям Риги должен быть снесен до 15 ноября.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров раскритиковал данную инициативу и заявил, что министерство иностранных дел РФ реализует ответные меры на это решение.
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