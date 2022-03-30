Посольство РФ потребовало от властей ФРГ найти виновных в осквернении мемориала в Берлине

Фото: телеграм-канал Russische Botschaft in Deutschland

Посольство России потребовало от властей ФРГ найти и наказать виновных в осквернении мемориала в Берлине, сообщает РИА Новости.

В МИД ФРГ направили ноту, где подчеркивается недопустимость осквернения мемориалов в Германии и необходимость строгого соблюдения положений Соглашения между правительством РФ и правительством Германии об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года.

"Возмущены выходкой, произошедшей в ночь с 29 на 30 марта 2022 года, в ходе которой советские танки, входящие в архитектурный ансамбль всемирно известного мемориала в берлинском районе Тиргартен, были накрыты чехлами в цветах украинского флага", – заявили в диппредставительстве РФ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам, погибшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны.

Инцидент произошел 19 марта. Неизвестные нанесли на памятник оскорбительную надпись с названием украинского националистического батальона, а также неонацистский символ. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества".

На следующий день после осквернения памятника жители Афин вышли на стихийный митинг. В акции участвовали больше 100 человек, в том числе представители греческой коммунистической партии. Несколько местных жителей очистили монумент, а митингующие возложили к нему цветы, георгиевские ленточки и флаги России.

