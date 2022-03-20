Жители Афин вышли на митинг после осквернения памятника советским солдатам

20 марта, 19:58
Фото: РИА Новости/Геннадий Мельник
В воскресенье, 20 марта, жители Афин вышли на стихийный митинг после того, как накануне неизвестные осквернили памятник советским солдатам, погибших в борьбе за свободу Греции. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в акции участвовало больше 100 человек, в том числе представители греческой коммунистической партии. В субботу несколько местных жителей очистили монумент, а сегодня митингующие возложили к нему цветы, георгиевские ленточки и флаги России.
"Мы не могли остаться безучастными к тому, что произошло. Мы не могли не прийти", – сказал один из участников стихийного мероприятия.
Ранее левые активисты в Греции забросали красной краской канадский военный фрегат. Так они выразили свое несогласие с присутствием в стране военных кораблей НАТО и вовлечения своей страны в украинский кризис.
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