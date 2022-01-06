Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела в связи с массовыми беспорядками – СМИ

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Уголовные дела по факту массовых беспорядков заведены в Казахстане, сообщает телеканал "Хабар-24" со ссылкой на прокуратуру.

"Генеральной прокуратурой Казахстана заведены уголовные дела по фактам организации и участия в массовых беспорядках", – говорится в сообщении.

Там также уточнили, что было начато досудебное расследование и по совершению актов терроризма.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В ходе движений протестующих был захвачен аэропорт в Алма-Ате. В связи с этим начались отмены рейсов. В среду, 5 января, появилась также информация о том, что митингующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана. Несколько тысяч митингующих пытались прорваться на территорию, после чего стало известно о пожаре в здании.

Позднее президент республики Токаев на совещании заявил, что Люди, устроившие беспорядки в Казахстане, прошли серьезную подготовку за рубежом.