Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана – СМИ

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Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию президента Казахстана, передает новостной портал zakon.kz.

Несколько тысяч протестующих пытались прорваться на территорию, после чего стало известно о пожаре в здании.

Ранее президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. В случае с Алма-Атой также был ограничен въезд и выезд из города.

Впоследствии чрезвычайное положение ввели в Алма-Атинской области республики. Об этом стало известно утром среды, 5 января.

Также указом президента введен режим чрезвычайного положения в столице Казахстана, Нур-Султане. Данный распорядок будет иметь силу до 19 января.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге.