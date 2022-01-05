В полиции заявили, что около 500 граждан пострадали в ходе беспорядков в Алма-Ате

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В ходе беспорядков в Казахстане в Алма-Ате были избиты 500 гражданских лиц и сожжены 120 автомобилей. Об этом рассказал начальник департамента полиции Канат Таймерденов Sputnik Казахстан.

По его словам, сожжены были также 33 полицейские машины, бригады скорой помощи и пожарные автомобили. В ходе беспорядков также были разбиты свыше 100 магазинов и объектов торговли, а также почти 200 предприятий общепита.

"Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков. Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов", – рассказал Таймерденов.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге. Впоследствии протесты распространились в других регионах страны.

В связи со сложившейся ситуацией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Он также принял отставку правительства республики.

Ранее президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. Позднее Токаев объявил режим ЧП в Алма-Атинской области и Нур-Султане.

