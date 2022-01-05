В Алма-Ате загорелось здание прокуратуры – СМИ

13:35
Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
В Алма-Ате загорелось здание прокуратуры. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
До этого протестующие прорвались в здание городской администрации и подожгли его.
2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60 тенге. Впоследствии протесты распространились в других регионах страны.
В связи со сложившейся ситуацией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 календарных дней. Он также принял отставку правительства республики.
Ранее президент Казахстана ввел режим чрезвычайного положения в Мангистауской области и в Алма-Ате. Позднее Токаев объявил режим ЧП в Алма-Атинской области и Нур-Султане.
В Алма-Атинской и Мангистауской областях Казахстана ввели режим ЧП
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: