Россия ответит на снос памятника освободителям Риги – Джабаров

Фото: ТАСС/Евгений Антонов
Министерство иностранных дел России продумает ответные меры на решение уничтожить памятник освободителям Риги. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"Думаю, внешнеполитическое ведомство России продумает какие-нибудь варианты ответных мер с нашей стороны. Тем более что монумент освободителям Риги не единственная жертва латышских неонацистов", – написал Джабаров в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что в середине июля власти Латвии одобрили демонтаж 69 воинских монументов времен СССР, расположенных по всей стране. В перечень вошли мемориалы в столичном парке Победы, в Лиепае, Резекне и Даугавпилсе.
Ранее сообщалось, что латвийский парламент принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории Латвии. Согласно документу, памятник освободителям Риги должен быть снесен до 15 ноября.
12 мая Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Парламент проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, юридическое препятствие для сноса было устранено.
Парламент Латвии утвердил закон о сносе памятника освободителям Риги
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