Памятник советским воинам в Риге демонтируют до 15 ноября

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Латвийский парламент принял закон о демонтаже мемориалов советским воинам, расположенных на территории Латвии. Согласно документу, памятник освободителям Риги должен быть снесен до 15 ноября. Об этом сообщает издание Delfi.lv.

В законе отмечается, что демонтаж должен быть осуществлен за счет средств городского бюджета Риги, обязанности по организации возлагаются на администрацию латвийской столицы.

В соответствии с документом сносу не подлежат лишь те памятники советским воинам, которые находятся непосредственно на местах захоронений погибших солдат.

12 мая Сейм Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Парламент проголосовал за законопроект, прекращающий действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, юридическое препятствие для сноса было устранено.

