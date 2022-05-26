Песков назвал вакханалией ситуацию с осквернением российских памятников в Европе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с осквернениями российских памятников в Европе является вакханалией.

"МИД работает ежедневно и весьма напряженно, ведется очень напряженная дипломатическая работа по борьбе с этой вакханалией, которая сейчас во многих европейских странах имеет место", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские дипломаты прикладывают максимум усилий, чтобы этому противодействовать, выходя на связь с официальными властями.

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили памятник Александру Суворову в Альпах. Они раскидали цветы, растоптали свечи и разбили лампады.

В середине мая посольство России в Словакии сообщило о факте осквернения в городе Пиештяны памятника солдатам Красной армии. Неизвестные нанесли на монумент знак одного из запрещенных в РФ украинских нацбатальонов. Позже глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела расследовать факт надругательства над памятником.

