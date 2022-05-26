Неизвестные осквернили памятник Александру Суворову в Альпах

Неизвестные снова осквернили памятник Александру Суворову в Альпах. Они раскидали цветы, растоптали свечи и разбили лампады. Это уже второе нападение вандалов на памятник в честь русских солдат. Виновных по горячим следам не нашли. Зато все расходы по очистке мемориала местные власти решили возложить на Россию.

В Париже активисты Greenpeace и других экологических организаций заблокировали здание компании TotalEnergies. Несколько сотен протестующих сорвали собрание акционеров одной из крупнейших французских нефтегазовых корпораций. Они выступают против проектов с использованием ископаемого топлива. А также требуют, чтобы компания полностью прекратила работу на российском рынке.

В Пакистане протестуют сторонники экс-премьера Имрана Хана. Власти попытались помешать пройти им маршем к Исламабаду. Трассу к столице засыпали землей. Где-то установили более серьезные заграждения. Но митингующих это не остановило. В итоге все вылилось в ожесточенные стычки с полицией. Демонстрантов разгоняли с помощью слезоточивого газа. Самых активных протестующих задержали. Многотысячные акции начались в апреле после того, как Хана сняли с поста премьер-министра. Его место занял глава оппозиционной Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф.

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