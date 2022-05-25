Приговор Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы вступил в силу

Фото: ТАСС/пресс-служба Тверского суда

Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу, осужденному за ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, не удовлетворив жалобу защиты.

"Срок наказания оставить без изменения. Изменить приговор в части дополнительного наказания в виде запрета на управление транспортным средством. Назначить 2 года 6 месяцев", – уточнил судья.

Ранее Пресненский суд столицы приговорил Била к реальному заключению в колонию общего режима. Ему назначили наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

ДТП произошло 1 апреля 2021 года. На Смоленской площади столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.

