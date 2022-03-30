Защита блогера Била обжаловала приговор по делу о ДТП в центре Москвы

16:59
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Представитель защиты блогера Эдварда Била обжаловал приговор по делу о ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее молодого человека осудили на 1 год и 2 месяца колонии общего режима. По словам адвоката Александра Никитина, данная мера оценивается защитой как "чрезмерно суровая".
"Защита будет добиваться смягчения наказания и освобождения нашего подзащитного из-под стражи в зале суда", – подчеркнул юрист.
Помимо тюремного срока, Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била (настоящее имя – Эдуард Биль) к лишению права управления транспортным средством на 3 года. Он был взят под стражу в зале суда.
ДТП произошло 1 апреля 2021 года. Тогда на Садовом кольце столкнулись пять автомобилей. Аварию спровоцировал спорткар, за рулем которого сидел Бил: он совершил выезд на встречную полосу. В результате происшествия серьезно пострадала одна женщина-водитель.
Первый приговор по делу Била был вынесен 14 июля 2021 года. Тогда Пресненский суд столицы приговорил блогера к 2 годам ограничения свободы. Данное решение оспорили в прокуратуре, посчитав чрезмерно мягким.
Кассационный суд отменил приговор в отношении Била по делу о крупном ДТП в декабре 2021 года. Дело было направлено на пересмотр.
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