Следственный комитет предъявил Навальному новое обвинение

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Следственный комитет предъявил Алексею Навальному обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", – говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), который ранее был признан в России экстремистской организацией и НКО, выполняющей функции иностранного агента.
По версии СК, деятельность ФБК, которым с 2011 года руководили Навальный, Иван Жданов, Леонид Волков и другие лица, была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний. В частности, Навальный, Жданов и Волков в январе 2020 года распространяли в интернете от своего имени и от лица организации призывы к участию в несанкционированных протестных митингах.
"При этом Навальному было заранее достоверно известно о противоправном характере планируемых мероприятий в связи с действующими ограничениями и без согласования с органами власти их проведения. Навальный осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", – добавили в СК.
Там отметили, что расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 239 УК РФ, составляет три года лишения свободы.
2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде признал это решение законным.
Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию. 24 сентября после выписки из клиники "Шарите" Навальный уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, но не ответил на уведомление ведомства.
Суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный
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