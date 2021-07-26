Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Навального

Фото: Агенство "Москва"/пресс-служба Бабушкинского суда

Доступ к сайту Алексея Навального ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки доступа к интернет-ресурсам.

В качестве основания для ограничений указана статья 15.3 Федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она регламентирует порядок ограничения доступа к страницам с опубликованными призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушениями.

Решение ограничить доступ приняла Генпрокуратура РФ 15 июня, следует из данных сервиса.

На основании той же статьи ограничен доступ к сайтам "РосЖКХ", "Росяма", юриста ФБК Любови Соболь, а также сайтам организации "Штабы Навального"(признаны экстремистской организацией).

Ранее Мосгорсуд запретил деятельность ФБК(внесен Минюстом в реестр иноагентов) на территории РФ. Как заверили в прокуратуре, в представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что организация ведет экстремистскую деятельность и дестабилизирует общественно-политическую обстановку в стране.

