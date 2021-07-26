Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Навального

15:30
Фото: Агенство "Москва"/пресс-служба Бабушкинского суда
Доступ к сайту Алексея Навального ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки доступа к интернет-ресурсам.
В качестве основания для ограничений указана статья 15.3 Федерального закона об информации, информационных технологиях и о защите информации. Она регламентирует порядок ограничения доступа к страницам с опубликованными призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушениями.
Решение ограничить доступ приняла Генпрокуратура РФ 15 июня, следует из данных сервиса.
На основании той же статьи ограничен доступ к сайтам "РосЖКХ", "Росяма", юриста ФБК Любови Соболь, а также сайтам организации "Штабы Навального"(признаны экстремистской организацией).
Ранее Мосгорсуд запретил деятельность ФБК(внесен Минюстом в реестр иноагентов) на территории РФ. Как заверили в прокуратуре, в представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что организация ведет экстремистскую деятельность и дестабилизирует общественно-политическую обстановку в стране.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: