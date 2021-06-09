Мосгорсуд запретил деятельность ФБК на территории РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями. Согласно решению суда, их деятельность должна быть прекращена незамедлительно. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Иск прокуратуры удовлетворен", – говорится в сообщении Мосгорсуда.
Уточняется также, что запрет вводится и на деятельность общественного движения "Штабы Навального".
Как заверили в прокуратуре, в представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что ФБК и ФЗПГ ведут экстремистскую деятельность и дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям.
Между тем, защита намерена обжаловать решение.
В октябре 2019 года Министерство юстиции России внесло ФБК в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Уточнялось, что факт соответствия признакам иноагента, был установлен в ходе текущего контроля за ФБК, который проводило главное управление Минюста России по Москве.
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