США готовят новые санкции против РФ в связи с ситуацией с Навальным

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В США готовят новый пакет санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом в эфире телеканала CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Важно понимать, что мы ввели санкции против России за "отравление" Алексея Навального, и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим", – отметил Салливан.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден распорядился облегчить процедуру введения ограничений по ряду аспектов.
"Они (санкции) придут, когда мы разработаем пакеты, обеспечивающие, что мы атакуем правильные цели. Когда мы сделаем это, мы наложим дополнительные санкции относительно химического оружия", – добавил Салливан.
2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде признал это решение законным.
Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.
Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что блогер Алексей Навальный содержится в колонии в таких же условиях, как и другие заключенные. На вопрос о том, давал ли он распоряжение о покушении на Навального, Путин ответил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов.
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