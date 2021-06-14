Путин рассказал об условиях содержания Навального

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Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что блогер Алексей Навальный содержится в колонии в таких же условиях, как и другие заключенные.

"К нему (Навальному) применяются те же меры, что и к остальным. Ни в чем не хуже, чем по отношению к другим, кто находится в тюрьме", – отметил российский лидер.

На вопрос о том, давал ли он распоряжение о покушении на Навального, Путин ответил, что Россия не занимается убийствами политических оппонентов.

"У нас нет такого обычая – кого-либо убивать", – прокомментировал президент РФ.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Позднее Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде признал это решение законным.

Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

