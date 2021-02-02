Суд заменил Навальному условный срок на 3,5 года колонии

20:21
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Алексею Навальному заменили условное наказание на реальный срок. Такое решение принял Симоновский суд столицы на выездном заседании в здании Мосгорсуда.
Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.
"До вступления приговора в законную силу избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – зачитала решение судья Наталья Репникова.
Таким образом, суд удовлетворил просьбу ФСИН и прокурора. Представитель федеральной службы рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, Навальный семь раз не явился на регистрацию в УИИ. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.
В свою очередь, прокурор заявлял, что Навальный не представлял сведения во ФСИН о своем местонахождении с конца сентября 2020 года по середину января 2021 года.
Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.
Спустя месяц, 23 ноября, Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и занимается восстановительными процедурами, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск.
Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где он находился на лечении.
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.
До этого в отношении Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела – о хищениях в компании "Кировлес". В июле 2013 года Алексея Навального приговорили к 5 годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.
В Мосгорсуде рассматривают вопрос о замене условного срока Навальному
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