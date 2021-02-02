Прокурор попросила суд отправить Навального в колонию общего режима

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Прокурор в Мосгорсуде поддержала представление ФСИН о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное за нарушение условий условного осуждения.

"Прошу суд удовлетворить ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный. Требую назначить Навальному наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. До вступления в силу решения Симоновского суда требую избрать осужденному меру пресечения в виде содержания под стражей", – сказала прокурор Екатерина Фролова.

Она добавила, что ситуация с заменой условного срока на реальный является стандартной. Фролова попросила зачесть в срок исполнения наказания период нахождения Навального под домашним арестом во время рассмотрения дела судом из расчета один день домашнего ареста за один день в колонии.

"Рассматриваемый судом вопрос является стандартной процедурой. По РФ за 2019 год более 15 тысяч представлений удовлетворялись судами, за 2020 год – более 11 тысяч. Судами требования инспекции удовлетворяются в 100% случаев. Выслушав позиции сторон, поддерживаю представление УФСИН", – отметила прокурор.

Она подчеркнула, что при рассмотрении данного вопроса стоит учесть тот фактор, что Навальный после назначения ему условного срока не сделал выводов. Фролова отметила, что он свободно перемещался в Германии, занимался спортом и давал интервью.

Она также попросила суд принять во внимание, что Навальный является дважды условно осужденным. Прокурор пояснила, что имеет в виду дела по "Кировлесу" и "Ив Роше". Фролова отметила, что суд ранее имел все основания заменить условный срок на реальный.

"Суд в свое время уже проявил беспрецедентное снисхождение, не приговорив вас, уже условно осужденного по делу о "Кировлесе", к новому (тоже условному сроку) – по делу об "Ив Роше". Тогда как имел все основания заменить условный срок на реальный и приговорить к реальному сроку лишения свободы по новому уголовному делу", – отметила прокурор.

Заседание по вопросу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный началось 2 февраля в Мосгорсуде. Дело рассматривает Симоновский районный суд Москвы.

Навального обвиняют в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года Навальный неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

23 ноября Навальный заявил, что проживает в Берлине в Hotel Arabel и занимается восстановительными процедурами, что и стало причиной неявки. 29 декабря УФСИН по Москве объявила его в розыск. Его задержали в аэропорту Шереметьево 17 января по возвращении из Германии, где Навальный находился на лечении.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.

До этого в отношении Навального также был вынесен обвинительный приговор в рамках другого дела – о хищениях в компании "Кировлес". В июле 2013 года Алексея Навального приговорили к 5 годам условно с испытательным сроком на 1,5 года.