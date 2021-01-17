Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево

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Алексей Навальный прилетел рейсом из Берлина и был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

"17 января 2020 года в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А .А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей", – сказано в сообщении.

Задержание Навального происходило на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве, в соответствии с которым он был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН ранее адвокат задержанного ознакомился с вынесенным постановлением об объявлении Навального в розыск, а также с представлением, которое было направлено в Симоновский районный суд столицы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором.

В УФСИН подчеркнули, что Навальный решением Замоскворецкого районного суда Москвы от 30 декабря 2014 года был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем.

Суд постановил считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 5 лет. Решением Симоновского районного суда от 4 августа 2017 года испытательный срок был продлен на год.

"Однако в течение 2020 года зафиксированы многократные нарушения осужденным Навальным А. А. условий испытательного срока, по которым он был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по Москве два раза в месяц в определенные дни", – отметили в пресс-службе.

Представители УФСИН отметили, что дважды нарушения Навального фиксировались в январе 2020 года, по одному разу – в феврале, марте, июле, августе.

"Последняя явка осужденного Навального А. А на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом сотрудники уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) неоднократно предупреждали осужденного, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы", – говорится в сообщении УФСИН.

Там добавили, что вызовы Навального в уголовно-исполнительную инспекцию были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике "Шарите" (Германия). Однако в октябре 2020 года, согласно официальным публикаций клиники, стало известно, что Навальный выписан из клиники 23 сентября 2020 года.

Позже Навальный сам подтвердил эти сведения в уведомлении, которое было направлено в УФСИН.

"Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию в УФСИН он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока", – подчеркнули в УФСИН.

В пресс-службе сообщили, что в соответствии с частью 4 статьи 190 УК РФ в случае, если условно осужденный в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности, либо скрылся от контроля, начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

По данным СМИ, 17 января Навального привезли в аэропорт Берлина на правительственной машине с мигалками, за него прошли регистрацию и напрямую доставили к борту.