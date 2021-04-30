"Штабы Навального" включены в перечень организаций, причастных к терроризму

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Движение "Штабы Навального" было включено в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее сообщалось, что деятельность движения "Штабы Навального" приостановлена. По информации прокуратуры, поводом для ограничительных мер стало продолжение противоправной деятельности и проведение незаконных массовых публичных акций.

Кроме того, 27 апреля Мосгорсуд наложил запреты на действия сотрудников Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан, которые признаны в РФ иностранными агентами, до решения вопроса о признании этих организаций экстремистскими.