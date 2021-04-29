Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Бабушкинский суд Москвы признал законным приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает РИА Новости.

Приговор мирового суда оставили без изменения, а жалобу защиты отклонили. Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Ранее Навального признали виновным в совершении преступления по статье "Клевета" и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

Суд установил, что в июне 2020 года Навальный "в публичном выступлении совершил клевету, порочащую честь и достоинство ветерана ВОВ Игната Артеменко".

Прокурор Екатерина Фролова в ходе процесса просила оштрафовать подсудимого на 950 тысяч рублей. При вынесении решения по делу о клевете мировая судья Вера Акимова также заявила, что материалы с процесса будут направлены для проверки в Следственный комитет. Основанием для такого решения названы высказывания Навального на слушаниях.