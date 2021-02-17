МИД России назвал постановление ЕСПЧ по Навальному вмешательством во внутренние дела

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требование ЕСПЧ о немедленном освобождении Алексея Навального характеризуется как вмешательство во внутренние дела страны. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы рассматриваем это как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны", – заявила дипломат.

По мнению Захаровой, представленный уровень законности и правовой дискуссии между европейскими странами и Москвой иногда напоминают сцену из романа "Собачье сердце".

Ранее официальный представитель МИД РФ предупредила, что на официальном уровне может получить развитие тема постоянного вмешательства США во внутренние дела России. В Москве, отметила Захарова, всегда исходят из права суверенных стран самостоятельно решать внутренние проблемы.

