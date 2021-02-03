США всегда придумывают поводы для введения санкций против России – Захарова

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Соединенные Штаты всегда могут придумать разные причины для введения антироссийских санкций, при этом конкретных поводов для этого им не требуется. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова YouTube-каналу "Соловьев LIVE".

Представитель дипмиссии РФ отреагировала на заявление американского сенатора-республиканца Митта Ромни о введении новых санкций на фоне ситуации с Алексеем Навальным. "А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции", – сказала Захарова. По ее словам, поводы для предыдущих санкций всегда находились разные.

Ромни говорил, что в скором времени появится законопроект, включающий в себя санкции из-за ситуации с Навальным.

Во вторник, 2 февраля, суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Судебное заседание Симоновского суда прошло в выездном формате в здании Мосгорсуда.