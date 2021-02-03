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Политика

10:59

США всегда придумывают поводы для введения санкций против России – Захарова

политика

Фото: depositphotos/borjomi88

Соединенные Штаты всегда могут придумать разные причины для введения антироссийских санкций, при этом конкретных поводов для этого им не требуется. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова YouTube-каналу "Соловьев LIVE".

Представитель дипмиссии РФ отреагировала на заявление американского сенатора-республиканца Митта Ромни о введении новых санкций на фоне ситуации с Алексеем Навальным. "А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции", – сказала Захарова. По ее словам, поводы для предыдущих санкций всегда находились разные.

Ромни говорил, что в скором времени появится законопроект, включающий в себя санкции из-за ситуации с Навальным.

Во вторник, 2 февраля, суд заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Судебное заседание Симоновского суда прошло в выездном формате в здании Мосгорсуда.

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