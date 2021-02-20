Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:51

Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

суды общество

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Решение объявила мировая судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова.

"Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ ("Клевета")", – зачитала судья.

Назначенное судом наказание станет известно позднее.

Гособвинение ранее запросило признать Навального виновным по делу о клевете. Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать подсудимого на 950 тысяч рублей.

Ранее в Москве состоялось судебное заседание, на котором рассмотрели жалобы защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Замена условного срока на реальный была признана законной.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". Уточнялось, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать