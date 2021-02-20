Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Решение объявила мировая судья столичного района Южное Медведково Вера Акимова.

"Навальный совершил преступление, предусмотренное статьей 128.1 УК РФ ("Клевета")", – зачитала судья.

Назначенное судом наказание станет известно позднее.

Гособвинение ранее запросило признать Навального виновным по делу о клевете. Прокурор Екатерина Фролова попросила оштрафовать подсудимого на 950 тысяч рублей.

Ранее в Москве состоялось судебное заседание, на котором рассмотрели жалобы защиты Алексея Навального на замену ему условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Замена условного срока на реальный была признана законной.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима по делу о мошенничестве в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания". Уточнялось, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом.