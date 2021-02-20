Суд признал законной замену Навальному условного срока на реальный

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде признал законной замену Алексею Навальному условного срока на реальный.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального – без удовлетворения", – заявил судья Дмитрий Балашов.

Таким образом, срок наказания в колонии составит около 2,5 года. Защита Навального заявила, что планирует обжаловать решение суда.

В ходе заседания прокурор Екатерина Фролова попросила Мосгорсуд зачесть проведенное Навальным время под домашним арестом в срок наказания по делу "Ив Роше". В то же время она просила оставить жалобу защиты подсудимого без удовлетворения.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок с отбыванием наказания в колонии общего режима. Отмечалось, что в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев. До задержания он был объявлен в розыск. Такое решение принято из-за того, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока.

Навального обвинили в нарушении испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным прокуратуры, с 1 января по 17 августа 2020 года он неоднократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, 24 сентября после выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а 23 октября он был обязан явиться на регистрацию в УФСИН, однако не ответил на уведомление ведомства.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального за мошенничество в отношении компаний "Ив Роше" и "Многопрофильная процессинговая компания" к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Позднее, в 2017 году, испытательный срок продлили на год за систематические неявки на регистрацию и неоднократное привлечение к административной ответственности.