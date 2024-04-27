Посольство РФ: Москва готова вернуться к переговорам с Индонезией о Су-35

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РФ готова вернуться к обсуждению закупок истребителей Су-35 Индонезией, если Джакарта сама захочет. Об этом сообщает журнал Tempo со ссылкой на военного атташе посольства РФ в Индонезии Максима Лукьянова.

По данным издания, в 2018 году Минобороны Индонезии намеревалось получить 11 российских истребителей в обмен на поставки аграрной продукции. Стоимость заключенного контракта составляла 1,14 миллиарда рублей, указали журналисты. Однако процесс замедлился на согласовании в министерстве торговли страны. Спустя два года ведомство заявило, что соглашение не было реализовано.

Тогда начальник штаба ВВС Индонезии Фаджара Прасетьо говорил, что причиной отказа от контракта стала нехватка средств из бюджета. В связи с этим Минобороны Индонезии решило приобрести французские Dassault Rafale и F-15EX Eagle II производства США.

Ранее сообщалось, что власти Турции допустили вероятность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если США остановят продажу F-16.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что США предложили турецкой стороне закупить F-16 в связи с исключением страны из программы по производству новейших истребителей F-35.

