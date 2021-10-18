Турция может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57

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Власти Турции допустили вероятность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если США остановят продажу F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира.

"Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход", – сказал Демир.

17 октября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Соединенные Штаты предложили турецкой стороне закупить F-16 в связи с исключением страны из программы по производству новейших истребителей F-35.

До этого директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев заявлял, что если Турция выразит желание купить Су-35 и Су-57, то Россия будет готова провести переговоры.

Ранее Шугаев рассказал, что новый российский истребитель Checkmate может быть востребован в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. По его словам, ключевым конкурентным преимуществом самолета будет цена.

