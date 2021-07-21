Эксперт рассказал, где может быть востребован истребитель Checkmate

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что новый российский истребитель Checkmate может быть востребован в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РИА Новости.

Шугаев отметил, что ключевым конкурентным преимуществом истребителя будет цена. По его словам, однодвигательные аппараты дешевле и предназначены для выполнения задач легкой истребительной авиации.

"Не всегда объективно возможности топовых моделей, топовых образцов нужны, они бывают просто избыточны", – пояснил Шугаев.

Легкий многоцелевой истребитель представили публике в первый день работы Международного авиасалона МАКС-2021.

До этого новейший истребитель Checkmate был презентован Владимиру Путину, который смог его увидеть первым после конструкторов. Президенту рассказали, что самолет разрабатывался с использованием новейших технологий и не имеет аналогов.

При максимальной нагрузке 7,5 тонны истребитель способен развивать скорость два Маха, что превышает 2 тысячи километров в час. Кроме того, он обладает сверхманевренностью и повышенной незаметностью для радаров. Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год.