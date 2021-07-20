Путин на МАКС-2021 осмотрел модель нового однодвигательного истребителя

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Владимир Путин осмотрел модель нового легкого тактического однодвигательного самолета (ЛТС) в павильоне компании "Сухой" во время посещения Международного авиационно-космического салона, сообщает ТАСС.

Модель истребителя представил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Президента сопровождали вице-премьер Юрий Борисов, глава Минпромторга Денис Мантуров и президент Союза авиастроителей России Борис Алешин.

В ходе презентации Слюсарь рассказал Путину о ее высоких технических характеристиках. Он назвал ЛТС многофункциональной платформой нового поколения, которую отличают возможности адаптации под потребности конкретного заказчика, низкая стоимость эксплуатации и широкие боевые возможности.

О разработке компанией "Сухой" новейшего российского ЛТС сообщалось в мае. Новая машина будет способна развивать сверхзвуковую скорость и обладать малой радиолокационной заметностью.

Ранее Путин сообщил, что заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 позволяет открывать широкие возможности для совместных проектов и кооперации. Президент назвал МАКС важной и востребованной площадкой, на которой презентуются достижения отечественной и зарубежной авиации.

Также Путин рассказал про скорый выход на трассы новейшего российского пассажирского самолета - МС-21. Машина оснащена отечественными двигателями ПД-14.

На МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли. Речь идет о новейшем спутнике "Ресурс-ПМ".

Спутники "Ресурс-ПМ" заменят спутники предыдущего поколения "Ресурс-П". Они смогут проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Новые спутники предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.