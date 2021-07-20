На МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли

10:12
Фото: depositphotos/rottenman
Макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ" продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщает РИА Новости.
Контракт о его строительстве "Роскосмос" и Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили в 2016 году. Он предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2020 году, а второго – в 2021 году. Однако старты аппаратов перенесли на 2023 и 2024 год.
Спутники "Ресурс-ПМ" заменят спутники предыдущего поколения "Ресурс-П". Они смогут проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Новые спутники предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.
Салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Среди новинок МАКС-2021 иностранных партнеров могут заинтересовать виртуальные тренажеры рабочего места летчика самолетов Су-35 и Су-57Э, представленные ПАО "Сухой".
В Жуковском открывается МАКС-2021
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: