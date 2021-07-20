На МАКС показали макет новейшего российского спутника наблюдения Земли

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Макет новейшего спутника наблюдения Земли "Ресурс-ПМ" продемонстрировали на авиакосмическом салоне МАКС-2021, сообщает РИА Новости.

Контракт о его строительстве "Роскосмос" и Ракетно-космический центр "Прогресс" заключили в 2016 году. Он предусматривал запуск первого "Ресурса-ПМ" в 2020 году, а второго – в 2021 году. Однако старты аппаратов перенесли на 2023 и 2024 год.

Спутники "Ресурс-ПМ" заменят спутники предыдущего поколения "Ресурс-П". Они смогут проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах. Новые спутники предназначены для создания и обновления топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций, экологического мониторинга и поиска нефти, газа и месторождений других полезных ископаемых.

Салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова. Среди новинок МАКС-2021 иностранных партнеров могут заинтересовать виртуальные тренажеры рабочего места летчика самолетов Су-35 и Су-57Э, представленные ПАО "Сухой".

