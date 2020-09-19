Бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по продолжительности полета

19:10
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов этого класса, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергея Кобылаша.
Он рассказал, что два экипажа дальней авиации находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров. "Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", – уточнил Кобылаш.
На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители Су-35С и самолеты иностранных государств.
Предыдущий рекорд в 2010 году установлен также бомбардировщиками Ту-160. Они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.
Ранее Владимир Путин объяснил, что Россия была вынуждена приступить к разработке гиперзвукового оружия после того, как США вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году.
Он отметил, что в 2001 году контролировал успешный пуск первого экспериментального планирующего блока.
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