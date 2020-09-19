Бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по продолжительности полета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета для самолетов этого класса, сообщает ТАСС со ссылкой на командующего дальней авиацией ВКС РФ генерал-лейтенант Сергея Кобылаша.

Он рассказал, что два экипажа дальней авиации находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тысяч километров. "Дольше на самолетах подобного класса не летал никто", – уточнил Кобылаш.

На отдельных этапах маршрута бомбардировщики сопровождали истребители Су-35С и самолеты иностранных государств.

Предыдущий рекорд в 2010 году установлен также бомбардировщиками Ту-160. Они провели в воздухе 24 часа и 24 минуты.

Ранее Владимир Путин объяснил, что Россия была вынуждена приступить к разработке гиперзвукового оружия после того, как США вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году.

Он отметил, что в 2001 году контролировал успешный пуск первого экспериментального планирующего блока.