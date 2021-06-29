Самолеты Ил-112В и Ил-114-300 впервые представят на авиасалоне МАКС-21

Фото: ТАСС/Елена Рузанова

"Рособоронэкспорт" (входит в состав "Ростеха") впервые представит военно-транспортный самолет Ил-112В и гражданский Ил-114-300 на авиакосмическом салоне МАКС-21. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Александра Михеева.

Салон МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова.

"Для "Рособоронэкспорта" МАКС был и остается главной площадкой показа партнерам лучших экспортных образцов российской авиационной техники и вооружения, средств ПВО и РЭБ, в том числе и новинок, без которых не обходится ни один салон в Жуковском. В 2021 году мы пригласили более 120 делегаций из 65 стран мира и собираемся впервые представить им самолеты Ил-112В, Ил-114-300, вертолеты Ка-32А11М, "Ансат-М", Ми-171А3, а также зенитный ракетный комплекс большой дальности С-350 "Витязь", – рассказал Михеев.

По его словам, среди новинок МАКС-2021 иностранных партнеров могут заинтересовать виртуальные тренажеры рабочего места летчика самолетов Су-35 и Су-57Э, представленные ПАО "Сухой". На стенде "Рособоронэкспорта" будет организована демонстрация сенсорной интерактивной мультимедийной инсталляции "Глобус". Она поможет ознакомиться с 38 3D-моделями перспективных образцов вооружений и военной техники, их тактико-техническими характеристиками, посмотреть фото- и видеоматериалы.



Кроме того, будут представлены модели военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевого вертолета Ми-35М, боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52, тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т2, военно-транспортного вертолета Ми-17В-5.

"Основная цель "Рособоронэкспорта" в ходе МАКС-2021 – использовать все возможности для конвертации повышенного интереса к российской технике в новые контракты, пополнить свой портфель заказов. Для этого мы проведем демонстрацию новейших высоких технологий в области авиастроения, а также обсудим с зарубежными партнерами возможность их участия в реализации совместных проектов", – уточнил Михеев.

Ранее стало известно, что дети до 14 лет в сопровождении родителей смогут бесплатно посетить Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Как и в предыдущие годы, им не потребуется приобретать входной билет.