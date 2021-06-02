Дети до 14 лет смогут посетить авиасалон МАКС-2021 бесплатно

Фото: aviasalon.com

Дети до 14 лет в сопровождении родителей смогут бесплатно посетить Международный авиакосмический салон МАКС-2021.

Как и в предыдущие годы, им не потребуется приобретать входной билет. Для детей на территории комплекса создадут все необходимые условия для комфортного пребывания: игровые площадки, магазины игрушек и сувениров, рассчитанные на разные возрастные группы, рестораны и кафе с детским меню, сообщается на сайте авиасалона.

Мероприятие пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Впервые его провели в 1993 году. После этого выставку организовывали дважды в год в Жуковском. Ее целью была демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами.