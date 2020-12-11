Авиасалон МАКС состоится в июле 2021 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Международный авиационно-космический салон состоится в июле 2021 года. Об этом говорится на сайте мероприятия.
"В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле-Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдет в установленные даты", – говорится в сообщении.
Организаторы мероприятия отметили, что в следующем году будут представлены самолет среднемагистральный пассажирский МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, региональный турбовинтовой Ил-114-300, легкий военно-транспортный Ил-112В и самолет ЛМС-901.
"Вынужденная ставка на новые технологии себя оправдала: уже спустя две недели после начала регистрации участников выставки было получено более 70 заявок, за неполные два месяца их количество превысило 110. При этом среди компаний, подтвердивших участие в салоне, присутствуют лидеры российской аэрокосмической индустрии", – говорится в сообщении.
Международный авиационно-космический салон впервые провели в 1993 году. После этого выставку организовывали дважды в год в Жуковском. Ее целью была демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами.
Ранее сообщалось, что испытания самолета МС-21 возобновили после приостановки из-за коронавируса. Полеты начались на базе ЛИИ имени Громова в Жуковском.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: