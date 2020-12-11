Авиасалон МАКС состоится в июле 2021 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный авиационно-космический салон состоится в июле 2021 года. Об этом говорится на сайте мероприятия.

"В 2020 году было принято решение отменить авиашоу в Фарнборо, а под конец года озвучен вердикт и по крупнейшему в мире авиасалону в Ле-Бурже: из выставочного календаря 2021 года это событие вычеркнуто. Но проводимый в подмосковном Жуковском Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдет в установленные даты", – говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия отметили, что в следующем году будут представлены самолет среднемагистральный пассажирский МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, региональный турбовинтовой Ил-114-300, легкий военно-транспортный Ил-112В и самолет ЛМС-901.

"Вынужденная ставка на новые технологии себя оправдала: уже спустя две недели после начала регистрации участников выставки было получено более 70 заявок, за неполные два месяца их количество превысило 110. При этом среди компаний, подтвердивших участие в салоне, присутствуют лидеры российской аэрокосмической индустрии", – говорится в сообщении.

Международный авиационно-космический салон впервые провели в 1993 году. После этого выставку организовывали дважды в год в Жуковском. Ее целью была демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка РФ для совместных проектов с зарубежными партнерами.

Ранее сообщалось, что испытания самолета МС-21 возобновили после приостановки из-за коронавируса. Полеты начались на базе ЛИИ имени Громова в Жуковском.

