Испытания самолета МС-21 возобновили после приостановки из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Летные испытания нового российского магистрального самолета МС-21 возобновлены после приостановки в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Полеты начались на базе ЛИИ имени Громова в Жуковском. Краткосрочный перерыв, сделанный в рамках рекомендаций органов власти и профильных служб по противодействию COVID-19, завершился.

МС-21-300 – разрабатываемый самолет со вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России намечена на 2020 год, затем сертификат планируется валидировать для рынка Европы.

Свой первый демонстрационный полет воздушное судно совершило летом 2019 года в летной программе авиасалона МАКС-2019. Осенью во время испытательного полета в Жуковском у него обнаружилась техническая неисправность: не убрались стойки шасси. Информацию об аварийной посадке опровергли, самолет приземлился в Жуковском, на борту находились три человека – экипаж летчиков-испытателей.