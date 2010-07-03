Корпорация "Иркут" опровергла аварийную посадку самолета МС-21

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Самолет МС-21 произвел штатную посадку в аэропорту Жуковский, аварийной ситуации не было, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе корпорации "Иркут", которая является производителей лайнера.

"Был испытательный полет МС-21, посадка прошла штатно в ЛИИ имени Громова", – сказала собеседница агентства.

Отмечается, что всего три лайнера МС-21 осуществляют испытательные полеты из ЛИИ имени Громова.

"По нашей информации, у самолета просто не сработал датчик выпуска шасси, по факту шасси было выпущено. В настоящее время самолет уже приземлился", – сообщили агентству в пресс-службе аэропорта Жуковский.

Как уточняется, самолет уже зарулил на стоянку.

Ранее в СМИ появились сообщения, что в Жуковском к аварийной посадке готовится самолет МС-21 из-за проблем с шасси. На борту лайнера был экипаж, состоящий из четырех человек.

Свой первый демонстрационный полет самолет совершил в августе в летной программе авиасалона МАКС-2019. Воздушное судно пробыло в воздухе около пяти минут.

МС-21-300 – разрабатываемый самолет, его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России намечена на 2020 год, затем сертификат планируется валидировать для рынка Европы.

В конце сентября заслуженный конструктор РФ Алексей Игнатов рассказал, в чем российская авиация превосходит западную. "Соперничаем мы в основном с американцами, их разработки всегда не отстают от времени, но наши авиационные системы превосходят американские", – заявил эксперт, имея в виду производство военной техники.