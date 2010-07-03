Российский самолет МС-21 впервые совершил международный полет

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский – Стамбул. Самолет прибыл в аэропорт Ататюрк.

Самолет будет участвовать в фестивале "Технофест" в 13:26 по местному времени (совпадает с московским). Об этом сообщает ТАСС.

Это первый международный полет и первая демонстрация за рубежом этого самолета.

МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Он был показан публике в сентябре 2019 года на Московском авиационно-космическом салоне.

В пресс-службе разработчика самолета – корпорации "Иркут" – сообщили, что самолет оснащен пассажирским салоном в двухклассной компоновке. В хвостовой части есть испытательное оборудование.

МС-21-300 – разрабатываемый самолет, его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в России намечена на 2020 год, затем сертификат планируется валидировать для рынка Европы.

Летные испытания проходят сейчас три самолета.

