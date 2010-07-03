МС-21 совершил первый демонстрационный полет

15:22
15:22
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В летной программе открывшегося накануне авиасалона МАКС-2019 принял участие среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 – воздушное судно пробыло в воздухе около пяти минут. Об этом сообщает сайт телеканала "Звезда".
Отмечается, что на МАКС-2019 корпорация "Иркут" впервые публично представила пассажирские самолеты нового поколения МС-21-300. Еще два воздушных судна разместили на статических стоянках. Один из самолетов оборудован двухклассным пассажирским салоном – его, в частности, осмотрели президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Как уточнил вице-премьер Юрий Борисов, сертификация самолета завершится в 2020 году.
В подмосковном Жуковском открылся XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС). Он будет проходить с 27 августа по 1 сентября.
Свое участие подтвердили 827 компаний из 33 государств. Под нужды салона зарезервировано около 26,5 тысячи квадратных метров в павильонах, а еще 45 тысяч квадратных метров – на открытых площадках.
По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, будет представлено 250 образцов авиатехники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Более 40 изделий публика увидит впервые.
В частности, Ростех представил модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. На нем установили современный унифицированный пилотажный прицельно навигационный комплекс, обзорно прицельную оптико-электронную систему, локатор с АФАР (опционально), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс обороны, новую систему электроснабжения.
Транспортно-боевой вертолет Ми-24П предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Одна из наиболее важных особенностей – возможность перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до 3 раненых с поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске.
Посетители увидят и многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57. Ранее он участвовал только в летной программе и никогда не демонстрировался в статике. Истребитель оснащен принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа.
Еще одна новинка салона – легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля после развала СССР.
Его первый полет состоялся 5 месяцев назад. Машина сменит самолеты Ан-26.
Ил-112В сможет перевозить 5 тонн. А при загрузке 3,5 тонны он способен доставить груз на расстояние 2 400 километров. Предназначен самолет для транспортировки личного состава и военной техники.
На МАКСе впервые представлен и еще один отечественный постсоветский самолет – топливозаправщик Ил-78М-90А. Он должен стать основным самолетом для дозаправки в воздухе бортов дальней, фронтовой и специальной авиации.
Очередная новинка – вертолет "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике бренда Aurus от холдинга "Вертолеты России". При разработке салона, помимо компьютерного моделирования, проводились тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами.
Вертолет обладает самой большой кабиной в своем классе. На нем установлена светозащитная система с сенсорным управлением – эта технология впервые применена для VIP-салона вертолета. Индивидуальное освещение и воздухораздатчики создают дополнительный комфорт для каждого пассажира, предусмотрены разъемы для зарядки гаджетов.
Легкий многоцелевой вертолет спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолетного завода. Машина оснащена двумя двигателями, она может использоваться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта. Успешно завершены высокогорные испытания "Ансата".
МАКС в этом году в первый раз состоится при участии страны-партнера – Китая. Экспозиция КНР будет самой крупной среди стран-участниц: больше 20 компаний займут павильон в 3 000 квадратных метров. В отдельном павильоне можно будет посмотреть на макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, который на паритетных началах разрабатывается российской ОАК и китайской COMAC.
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