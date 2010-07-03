В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА, работа над которым уже ведется, оценили аналитики The National Interest.

Автор статьи Марк Эпископос назвал ПАК ДА "фундаментально новым бомбардировщиком, созданным на основе современных решений". Сравнив его с истребителем пятого поколения Су-57, он предположил, что новый летательный аппарат будет отличаться повышенными стелс-характеристиками, более широкими боевыми возможностями и улучшенной системой пилотирования.

"Самый поразительный аспект ПАК ДА − это то, насколько он близок к поступлению на вооружение", − заявил журналист. Как пишет The National Interest, первый прототип бомбардировщика ожидают уже в 2021−2022 годах, а его пробный полет запланирован на 2025−2026 годы. Серийные поставки ПАК ДА начнутся в 2028−2029 годах, отмечает в статье Эпископос.

В то же время, как сообщает The National Interest, Ту-160 и Ту-22М3 останутся в строю и получат новую авионику и вооружение. ПАК ДА и не должен полностью заменить их. Ему предстоит заполнить пустующую нишу вооружения на случай "ядерного конфликта с глубоким проникновением в зону действия ведущих систем противовоздушной обороны", отмечает издание.

Ранее военный эксперт, профессор Института морских исследований Китая при Военно-морском колледже США Лайл Голдстайн спрогнозировал исход столкновения России и США на море. По его мнению, если американские авианосцы, нарушив конвенцию Монтре, пройдут через турецкие проливы, они будут быстро уничтожены российскими ракетными катерами, подлодками, авиацией морского базирования и ракетными комплексами.