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04 августа, 22:54

В Британии испугались российских "невидимых" подлодок

технологии безопасность за рубежом

04 августа, 22:54

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В Великобритании выразили опасения, что российские "супертихие" дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" смогут незаметно проникнуть в территориальные воды страны. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Собеседники издания в британских Вооруженных силах заявили, что российские субмарины могут подключаться к подводным коммуникационным кабелям и отслеживать передвижения британских ВМС в Северной Атлантике. Тем самым они представляет угрозу для безопасности Лондона, считают в королевском флоте.

Как отмечает The Daily Telegraph, подлодки проекта "Варшавянка" способны помешать работе флагманского авианосца HMS Queen Elizabeth благодаря своей акустической скрытности, дальности обнаружения целей и возможностям поражать как надводные, так и подводные мишени.
Из-за этого в Лондоне считают необходимым повысить финансирование ВМС, чтобы "сохранить свободу действий ядерного сдерживания", пишет издание.

Подводные лодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Они оснащены минами, торпедами калибра 533 миллиметра и ракетным комплексом "Калибр". Такие субмарины могут выявить цель на расстоянии, в три или четыре раза превышающем то, на котором их заметит противник. Из-за их незаметности в НАТО эти подлодки стали называть "черной дырой".

Для Черноморского флота РФ уже построили шесть лодок проекта "Варшавянка". Еще столько же субмарин поступят на вооружение Тихоокеанского флота в 2022 году.

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технологии безопасность за рубежом

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