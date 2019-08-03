В Британии испугались российских "невидимых" подлодок

04 августа, 22:54
04 августа, 22:54
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В Великобритании выразили опасения, что российские "супертихие" дизель-электрические подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" смогут незаметно проникнуть в территориальные воды страны. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
Собеседники издания в британских Вооруженных силах заявили, что российские субмарины могут подключаться к подводным коммуникационным кабелям и отслеживать передвижения британских ВМС в Северной Атлантике. Тем самым они представляет угрозу для безопасности Лондона, считают в королевском флоте.
Как отмечает The Daily Telegraph, подлодки проекта "Варшавянка" способны помешать работе флагманского авианосца HMS Queen Elizabeth благодаря своей акустической скрытности, дальности обнаружения целей и возможностям поражать как надводные, так и подводные мишени.
Из-за этого в Лондоне считают необходимым повысить финансирование ВМС, чтобы "сохранить свободу действий ядерного сдерживания", пишет издание.
Подводные лодки проекта "Варшавянка" относятся к третьему поколению. Они оснащены минами, торпедами калибра 533 миллиметра и ракетным комплексом "Калибр". Такие субмарины могут выявить цель на расстоянии, в три или четыре раза превышающем то, на котором их заметит противник. Из-за их незаметности в НАТО эти подлодки стали называть "черной дырой".
Для Черноморского флота РФ уже построили шесть лодок проекта "Варшавянка". Еще столько же субмарин поступят на вооружение Тихоокеанского флота в 2022 году.
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