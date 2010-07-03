Конструктор рассказал, в чем российская авиация превосходит западную

20:46
20:46
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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Новейшие российские авиационные системы превосходят западные аналоги. Такое мнение высказал заслуженный конструктор РФ Алексей Игнатов.
Так специалист прокомментировал данные СМИ, что в России ведется работа над созданием шестого поколения истребителей. Ключевым отличием от предыдущих аппаратов будет то, что в базовом варианте истребитель будет беспилотным, то есть возможность пилотирования будет выборочной.
"Человеческая жизнь, естественно, дорогая, поэтому и переходят на беспилотные. И дроны сейчас строятся специально и в оборонительном, и в наступательном вариантах. Так что техника движется вперед пропорционально развитию науки. Соперничаем мы в основном с американцами, их разработки всегда не отстают от времени, но наши авиационные системы превосходят американские", – рассказал ИА "НСН" Алексей Игнатов.
Опытный образец шестого поколения истребителей совершит первый полет до 2025 года. В одну группировку будут входить от пяти до десяти беспилотных аппаратов. По данным СМИ, в каждой "стае" будет главный аппарат, дальше по иерархии будут аппараты-исполнители, решающие какую-то конкретную задачу, например, нанесение удара по наземным целям, по уничтожению самолетов противника, по разведке. В то же время летчики, управляющие в "стае" одной или двумя машинами, смогут принимать решение в сложной тактической ситуации.
Научные разработки по боевым самолетам нового поколения будут выполнены уже к 2021 году.
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